OpenAI despide a tres empleados por mal manejo de información sensible

La empresa anunció el despido de los trabajadores, pero no reveló sus identidades.

OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, dijo el jueves 1 de octubre de 2026 que despidió a tres investigadores por presuntamente hacer un mal manejo de "información sensible" y violar las políticas de la compañía.

Los despidos se producen en medio de un tenso debate sobre la seguridad de la IA y su posible riesgo para la humanidad.

La empresa basada en San Francisco no confirmó de momento las identidades de los empleados despedidos, aunque al menos dos trabajaban en seguridad y alineamiento, según los medios Wall Street Journal y Bloomberg.

"Hemos terminado nuestra relación laboral con tres individuos", dijo OpenAI a la AFP.

"Nuestra investigación confirmó que estos tres individuos hicieron un mal manejo de información sensible fuera de los procedimientos establecidos de la compañía, violando nuestras políticas y quebrando la confianza esencial para nuestro trabajo", agregó.

La empresa menciona varios incumplimientos, uno de los cuales se refiere a la información suministrada a un grupo externo de evaluación de la IA, al que no menciona.

El Wall Street Journal reportó que todos los investigadores compartían en redes sociales sus profundas inquietudes sobre los peligros de la IA y apoyaban los llamados a ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

Uno de ellos, Tomek Korbak, se presentaba como uno de los interlocutores de METR, el instituto encargado de investigar el ataque a la plataforma de código abierto Hugging Face con herramientas de OpenAI, en julio.

El mediático ataque forma parte de una larga serie de revelaciones sobre los desmanes de IA en fase de prueba en Silicon Valley.

Otro de los investigadores excluidos, Mikita Balesni, escribió el 10 de septiembre en X: "Trabajo en OpenAI y creo que la IA tiene más de un 10% de probabilidades de matar a todos los humanos".

Hace menos de un mes, un investigador que pasó de OpenAI a Anthropic, Jacob Coxon, dimitió tras acusar a ambas empresas de "jugar con nuestras vidas".

Korbak y la tercera investigadora despedida, Jasmine Wang, habían salido en su defensa en X.