Adultos mayores conectados: el celular avanza, pero la brecha digital persiste en Ecuador

Estudios en Ecuador muestran que cada vez más adultos mayores usan celulares y redes sociales, aunque todavía enfrentan barreras para conectarse con autonomía y seguridad.

Un mensaje de WhatsApp para saber cómo están los nietos, una videollamada, pagar un servicio o pedir ayuda desde el celular. La tecnología forma parte de la rutina de los adultos mayores en Ecuador.

Pero tener un 'teléfono inteligente' no significa necesariamente saber aprovecharlo.

Este 1 de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor. Y estudios publicados hasta 2026 muestran que Ecuador avanza en conectividad, pero mantiene una marcada brecha generacional.

Estudios muestran barreras

Una investigación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, publicada en septiembre de 2026, analizó a 75 adultos mayores del proyecto Casa de Vida #8 de Salinas.

El estudio encontró una relación significativa entre la edad y el acceso a tecnología y concluyó que la inclusión digital depende no solo de disposición de dispositivos, sino también de alfabetización y acompañamiento para utilizarlos de forma autónoma.

Es decir, la brecha ya no consiste únicamente en preguntar si una persona tiene celular. También hay que preguntar: ¿sabe instalar una aplicación?, ¿puede hacer un trámite solo?, ¿reconocer un enlace fraudulento?, ¿puede recuperar una contraseña?

El celular es la puerta de entrada

Un estudio de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) encontró que, entre enero y junio de 2026, dentro de una muestra de 183 adultos mayores, el 90,2% utilizaba redes sociales y el 56,8% accedía exclusivamente desde el celular.

Facebook fue la plataforma más utilizada, con el 31,1%. Y los contenidos reflexivos y de entretenimiento concentraron el 43,2% de las preferencias.

La Universidad Técnica de Ambato analizó el uso de redes sociales por parte de adultos mayores este 2026. Imagen generada con IA.

Facebook y WhatsApp siguen dominando

Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) con 191 adultos mayores, encontró que, entre abril y agosto de este 2026, el 58% utilizaba alguna red social.

Facebook y WhatsApp fueron las plataformas más frecuentes, principalmente para comunicarse con familiares.

Pero también apareció la otra cara de la conectividad, 68% dijo no tener suficientes conocimientos sobre redes sociales, 49% señaló que no recibía apoyo familiar y 68% manifestó interés en capacitarse.

Los adultos mayores pagan menos por conectarse

En febrero de 2026, Arcotel actualizó la regulación de los beneficios en telecomunicaciones para la población adulta mayor.

La normativa garantiza una rebaja del 50% en el consumo del plan básico de telefonía celular e Internet para personas mayores de 65 años.

En Internet móvil, el plan básico contempla al menos 5 GB de navegación libre, 2 GB para plataformas colaborativas y mensajería instantánea, además de minutos y mensajes.

Conectarse también puede significar sentirse acompañado

En Ecuador, 276 084 adultos mayores viven solos. Esto significa el 18,2% de esta población, según el INEC.

De ahí que, para este grupo, la tecnología puede ser mucho más que entretenimiento. Según Puntonet, su programa de alfabetización digital mostró que aprender a usar la tecnología ayudó a los adultos mayores a comunicarse con más confianza e independencia.

Y que una videollamada, un audio o un grupo familiar de WhatsApp pueden convertirse en herramientas para mantener vínculos, pedir ayuda y conservar la independencia .