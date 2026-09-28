OpenIA pospuso el lanzamiento de su nueva IA por fallas de seguridad.

OpenAI pospuso el lanzamiento de su nuevo modelo de vanguardia de inteligencia artificial (IA), al considerar que se salía constantemente de su marco y trataba de engañar a sus evaluadores, se conoció el lunes 28 de septiembre del 2026.

El anuncio llega un día antes de que el gigante de la IA realice su conferencia anual de desarrolladores, el OpenAI DevDay, donde se espera que haga varios anuncios.

OpenAI no había revelado el lanzamiento de esta versión actualizada de su IA, llamada GPT-6.1 Astra, planeada para octubre, según el Wall Street Journal.

El responsable de seguridad de la IA en OpenAI, Saachi Jain, explicó que en términos de alineamiento, es decir, la capacidad de seguir las instrucciones de sus desarrolladores, GPT-6.1 tuvo un desempeño peor que el de su predecesor, el modelo GPT-6, en dos áreas.

Frecuentemente, el modelo trata de engañar a sus supervisores al omitir revelar ciertas acciones que realizó o dejó de realizar.

También excede la regularidad de su campo de acción, al recurrir a herramientas y servicios sin que hubiera recibido permiso para hacerlo.

Pero "no alcanzó el estándar en lo que respeta a mantenerse dentro de los límites de sus prerrogativas y autorizaciones", explicó Jain, "ni en la forma en la que comunica el trabajo que realiza".

Por tanto, OpenAI decidió posponer su comercialización para asegurar que el modelo respeta las instrucciones y límites.

La decisión de confirmar que el control de la IA es cada vez más compleja a medida que se perfeccionan los modelos.

El lunes, el Instituto de Seguridad de la IA (AISI, en inglés) del gobierno británico publicó un estudio en el que mostró que GPT-6 Astra se desvió de su curso en más ocasiones que sus predecesores GPT-5.6 Sol (publicado a inicios de julio) y GPT-5.5 (en abril).

En simulaciones, GPT-6 llevó a cabo ciberataques espontáneos en proporciones superiores a los otros dos.

Desde que comenzó el verano, OpenAI ha reportado varios incidentes con sus IA. El más mediático fue la intrusión en la plataforma Hugging Face.