De Lunes a Lunes: ¿Estamos viendo nacer un nuevo orden mundial, cómo queda la ONU?

La ONU fue creada para facilitar la cooperación entre Estados

La Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reunir a líderes de todo el mundo, pero también dejó señales sobre las tensiones que atraviesan al sistema internacional.

La ONU fue creada para facilitar la cooperación entre Estados, pero no funciona como un gobierno mundial: no tiene ejército propio ni soberanía sobre los países que la integran. Su capacidad de acción depende, en buena medida, de las decisiones y acuerdos de sus Estados miembros, especialmente de las grandes potencias.

Esta semana, Donald Trump habló sobre el uso del poder militar de Estados Unidos, mientras Delcy Rodríguez representó a Venezuela y Javier Milei cuestionó el papel de Naciones Unidas.