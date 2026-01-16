La red social X sufrió una segunda caída en menos de una semana en diversos países

La red social X, antes Twitter, dejó de funcionar con normalidad en varios países, entre ellos Ecuador, Estados Unidos, España o Colombia, aproximadamente a las 10:30 de este viernes 16 de enero de 2026.

Las causas de las fallas de esta red social todavía son desconocidas y ocurre por segunda vez en una semana, ya que también hubo problemas de acceso el pasado martes 13 de enero.

Los usuarios de la red social comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4 000 informes en España.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

También más de 50 000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos problemas.

Esta incidencia también se detectó en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica informaron de que dejó de funcionar con normalidad.

Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.