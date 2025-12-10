WhatsApp agrega estados exclusivos para grupos; así puede usar esta nueva función

WhatsApp es una de las aplicaciones màs usadas en el mundo

WhatsApp implementó una nueva función para compartir información en la aplicación. Se trata de la opción de compartir contenido multimedia en los estados solo para los miembros de un grupo.

Al igual que los estado tradicionales, el estado grupal se eliminará de forma automática después de 24 horas. También se permitirá publicar fotos, videos, texto y música.

Para crear un estado grupal debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese a información del grupo.

Seleccione la opción " Añade un estado grupal "

" Cargue el contenido y publicar

Paso a paso para subir estados grupales Captura de pantalla

Este contenido solo podrán ver los miembros del grupo. La nueva función puede ser útil para coordinar activdades escolares, laborales o comunitarias y evitar saturar el flujo de mensajes en este espacio con el objetivo de destacar la información relevantes.

Los miembros podrán saber que existe un estado cuando exista un cìrculo verde alrededor del ícono del grupo. Este contenido estará protegido con cifrado de extremo a extremo.