¿Cansado de estar solo? Un robot chino le tiende la mano

Uno de los androides de la empresa china UBTech fue presentado en la ciudad china de Shenzhen.

¿Será un robot su próximo confidente? La empresa china UBTech presentó nuevos androides de apariencia hiperrealista, con piel suave y voz dulce, diseñados para combatir la soledad.

La compañía ofrece "compañeros emocionales" a partir de 119.800 yuanes (unos 12.000 dólares), equipados con inteligencia artificial y capaces de sentarse en el salón de casa para escuchar problemas 24 horas al día.

El llamado U1 es, según la empresa, "el primer robot humanoide a tamaño real del mundo con apariencia ultrarrealista".

La presentación en Shenzhen, en el sur de China, fue un evento espectacular, en un ambiente de ciencia ficción y con la participación del famoso DJ noruego Alan Walker.

El humanoide promete "amor eterno", explicó a la AFP Michael Tam, director general de UWorld, la marca de UBTech que lo diseñó.

El robot está dirigido principalmente a personas solteras (120 millones en China) y a mayores de 60 años (320 millones), dos grupos con "una gran necesidad de compañía y consuelo emocional", según Tam.

Con una autonomía de hasta cuatro horas, el U1 ofrece palabras reconfortantes si detecta fatiga o estrés, y con el tiempo mejora su conocimiento del usuario.

También puede detectar problemas de salud, recordar la toma de medicamentos o asesorar sobre el vestuario.

Versiones para todos los gustos

El robot puede mover la cabeza, los ojos y la boca, pero no limpia, ni cocina ni plancha. Sus capacidades tampoco se extienden a los dormitorios. No está pensado "por ahora" para ofrecer relaciones íntimas, subraya UBTech.

Existe una versión femenina (1,68 m) y masculina (1,83 m), con numerosos estilos, con vestidos sugerentes, mono blanco o mirada seductora. Puede personalizarse para parecerse a un ser querido, una celebridad o un personaje imaginario.

Los precios empiezan a partir de 119.800 yuanes y pueden llegar hasta 990.000 yuanes (unos USD 145.000) para el modelo más sofisticado.

Este tipo de productos ha sido criticado por la dependencia afectiva que generan y por el riesgo para la confidencialidad. No obstante, UBTech promete el cifrado de los datos y asegura que no se utilizarán para entrenar modelos de IA.

En China, los robots están omnipresentes, tanto en las fábricas como en el espacio público, y gozan de una amplia aceptación social, en contraste con el escepticismo en Occidente.

China lidera el desarrollo de robots humanoides y en 2025 representaba el 85% de los instalados en el mundo, según el banco Barclays.

El año pasado más de 140 empresas chinas lanzaron más de 330 modelos de robots humanoides, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.

La robótica es una prioridad para China, que la ha designado como industria estratégica en su plan quinquenal 2026-2030.

Según un estudio de Morgan Stanley, el mercado chino de robots humanoides podría alcanzar los 2.000 millones de dólares este año y los 15.000 millones en 2030.

UBTech, fundada en 2012, diseña también robots para la industria y con el U1 busca abrirse paso en el mercado de los humanoides para el gran público, un nicho hasta ahora poco rentable.