TikTok llega a acuerdo con adolescente antes de juicio por adicción a redes sociales

TikTok pacta con un joven por adicción y deja sola a Meta en el juicio

TikTok resolvió una demanda con un adolescente semanas antes de que la empresa tuviera que ir a juicio, en un caso relevante sobre las responsabilidades de las empresas de redes sociales por eventuales daños a la salud mental que pueda causar la adicción a sus productos.

El adolescente de 15 años de Florida, identificado únicamente por sus iniciales R.K.C.,acusó a cuatro compañías de perjudicar su salud mental. El 23 de junio había llegado a un acuerdo de conciliación con YouTube.

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Esto deja únicamente a Meta y Snapchat como acusados en este juicio, previsto para comenzar el 27 de julio.

"Podemos confirmar que se ha alcanzado un acuerdo de principio con TikTok", señaló a el miércoles a la AFP el bufete Morgan & Morgan, que representa al adolescente, sin especificar los términos.

TikTok y YouTube pagan para evitar el estrado

TikTok también resolvió anteriormente un caso similar, el primero de su tipo, en enero.

Este segundo juicio, que se llevará a cabo en un tribunal de Los Ángeles, se considera otro referente de cómo podrían evolucionar miles de demandas por adicción a las redes sociales en Estados Unidos.

El adolescente de Florida afirma que años de uso compulsivo de las redes sociales contribuyeron a graves trastornos psicológicos, como ansiedad, depresión e ideas suicidas, por los que aún está recibiendo tratamiento.

"Estas empresas de redes sociales llevan años elaborando estrategias para enganchar a los niños desde temprana edad y maximizar su uso, mediante funciones insidiosas como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, todo con el objetivo de aumentar sus ganancias a costa de la salud mental de nuestros jóvenes", dijeron los abogados demandantes de Morgan & Morgan en un comunicado, tras llegar a acuerdo con YouTube.

En marzo, un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google, la empresa matriz de YouTube, pagar 6 millones de dólares a otra joven. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo antes del juicio sin admitir responsabilidad.

En mayo, Meta, Snap, TikTok y YouTube aceptaron pagar unos 27 millones de dólares a un distrito escolar de Kentucky para evitar un juicio.

Ese caso también fue considerado una prueba para otras 1 200 demandas de distritos escolares de todo el país.

En otro caso, que podría ir a juicio en agosto en Oakland, más de treinta estados de EE.UU. están demandando a Meta por acusaciones similares.