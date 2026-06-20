'Las redes hacen infelices a los niños y facilitan el acoso'; países que prohíben su uso

Reino Unido es uno de los países que prohibieron el uso de redes sociales a menores.

Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, según anunció el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes.

"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", declaró el jefe del gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como "un paso importante" para el país.

La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada "antes de Navidad" para que la prohibición entre en vigor "a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera", entre marzo y junio de 2027.

Países que cuentan con la restricción

Países como Australia, pionera en este ámbito, e Indonesia, ya han implantado una prohibición de este tipo.

Por su parte, Canadá anunció su intención de hacer lo mismo, mientras el Parlamento de Turquía aprobó en abril de 2026 una ley para evitar que menores de 15 años accedan a las redes sociales.

Además, Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea (UE), como Dinamarca, Grecia y España.

El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley en ese sentido para los menores de 15 años.

En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.