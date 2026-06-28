Países que buscan prohibir las redes sociales a menores de 16 años de edad

Países en el mundo que buscan prohibir redes sociales a menores de edad

Varios países de la Unión Europea (UE) han seguido los pasos de Australia y trabajan en el establecimiento de una mayoría digital para las redes sociales, como Francia, España y Dinamarca.

La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

Mientras se toma una decisión en el bloque, la Comisión presentó en abril una aplicación europea de verificación de edad que podrá ayudar a los Estados miembros a aplicar las prohibiciones nacionales.

Reino Unido prepara legislación

Reino Unido también anunció el lunes su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, mediante una ley que se espera para finales de año.

Según una encuesta realizada entre más de 25 000 padres en los 27 países de la UE, los jóvenes europeos "pasan una media de 4,5 horas al día en línea los días lectivos, y 6,1 horas al día los fines de semana".

Además, el 14% de los adolescentes pasa más de 10 horas diarias frente a una pantalla, según la investigación realizada en el marco del Eurobarómetro.

Noruega protegerá el día a día digital de menores

El gobierno noruego presentará un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"Presentamos este proyecto de ley porque queremos una infancia en la que los niños puedan ser niños. El juego, la amistad y la vida cotidiana no deben ser acaparados por los algoritmos y las pantallas", declaró el primer ministro, Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado.

"Se trata de una medida importante para proteger el día a día digital" de los menores, añadió.

El texto se presentará este año, indicó el gobierno sobre esta nueva ley que obligará a los gigantes tecnológicos a verificar la edad de sus usuarios.

Canadá debate ley

Fuera de Europa, el gobierno de Canadá presentó un proyecto de ley que contempla fijar en 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales.

"La seguridad de los niños no puede ser una consideración secundaria. Todos sabemos que el contenido dañino en línea puede tener consecuencias muy graves", declaró el ministro de Cultura, Marc Miller.

"A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar estos desafíos solos", añadió Miller en un comunicado.