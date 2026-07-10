Unión Europea exige a Meta modificar el 'diseño adictivo' de Facebook e Instagram

La UE exige a Meta modificar el 'diseño adictivo' de redes sociales.

La empresa estadounidense Meta debe modificar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram o de lo contrario se expondrá a una cuantiosa multa, advirtió este viernes 10 de julio la Unión Europea.

Bruselas acusó al gigante tecnológico estadounidense de no haber limitado los riesgos que las plataformas representan para los usuarios, especialmente para los niños y adultos vulnerables, dadas las funciones diseñadas para captar su atención lo máximo posible.

De confirmarse las resoluciones del regulador europeo sobre Meta, la UE podría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual total de la empresa a nivel mundial.

Se busca proteger a usuarios en especial a niños

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La UE intensificó en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes compañías tecnológicas a proteger mejor a los usuarios, en particular a los niños.

En un dictamen preliminar emitido, la Comisión Europea afirmó que "considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook" tras concluir que las plataformas infringieron las normas comunitarias sobre contenidos.

Meta está en desacuerdo con la medida

Los cambios podrían incluir "desactivar funciones adictivas clave, como la 'reproducción automática' y el 'escroleo infinito', implementar 'pausas en el tiempo de uso' efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción", agregó.

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, pero aseguró que continuaría "colaborando de manera constructiva" con el bloque.

Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas no quería castigar a las empresas.

"Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", afirmó la fuente.