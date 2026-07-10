Tigresa del Oriente se declara enamorada de Erling Haaland y le dedica una canción

Artista peruana se declara enamorada de Haaland y le dedica una canción tras su éxito

La Tigresa del Oriente causa revuelo en redes sociales al declararse públicamente "enamorada" de Erling Haaland, el destacado delantero de la Selección de Noruega, y lanzarle una peculiar canción como homenaje por su éxito en el Mundial.

Todo comenzó cuando la cantante peruana compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía abrazando y acariciando una silueta de cartón de tamaño real del futbolista, al ritmo de su tema "Me enamoré".

En esa publicación, definió a Haaland como su "amor platónico" y preguntó a sus fanáticos si debía componerle un tema.

El fenómeno 'Haaland'

Tras el masivo respaldo de sus seguidores, la artista cumplió su promesa. Estrenó un cover adaptado del clásico tema "Moscú" de Georgie Dann, transformándolo en un hit viral dedicado al "Androide" noruego.

El tema incluye divertidas líneas inspiradas en la potencia del delantero como: "No es un humano, es Haaland… Es de otro planeta, mete muchos goles", además de calificarlo como "un vikingo sin igual" y enviarle sus características "garritas".

La fiebre mundialista por las destacadas actuaciones de Haaland ha traspasado las canchas, y esta inesperada propuesta musical de la icónica reina de Perú ya está dividiendo opiniones y desatando risas en todo internet.