Hallan cadáver de conductor reportado como desaparecido en Quito

Un cadáver fue hallado en una quebrada del barrio Lucha de los Pobres, en el sur de Quito.

El cadáver de un hombre reportado como desaparecido fue hallado en un terreno baldío del barrio Lucha de los Pobres, en el sur de Quito, la mañana de este viernes 10 de julio de 2026.

Las autoridades reportaron que el hombre fue hallado a las 06:10 en la calle Méndez y 21 de Agosto.

El hombre fue hallado muerto, maniatado y con un corte en el cuello, según el parte policial.

La víctima es un hombre reportado como desaparecido desde el día anterior. Fue identificado como Melchor Eduardo Zumba Baldías, de 49 años.

El hombre desapareció en el Centro Histórico. Vecinos de la Lucha de los Pobres reportaron que un vehículo habría llegado en la madrugada para abandonar el cadáver.

La Dinased indicó que la víctima era un policía en servicio pasivo y trabajaba como conductor de una aplicación de transporte.

La Policía Nacional acordonó la escena y un equipo de Criminalística levantó el cadáver para trasladarlo a la morgue para los trámites respectivos.