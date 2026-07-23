La Unión Europea impone a Google una multa de 890 millones de euros

Google, de Alphabet, fue multada el jueves, 23 de julio del 2026, con un total de 890 millones de euros (1 000 millones de dólares) por incumplir las normas de la Unión Europea destinadas a frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas, según informó la Comisión Europea.

Sin embargo, es probable que el gigante tecnológico estadounidense evite nuevas multas, ya que los reguladores de la UE elogiaron los avances positivos en sus esfuerzos continuos por cumplir con esta legislación histórica.

Tensión comercial: La sombra de los aranceles estadounidenses

Las multas ponen de relieve la determinación de la UE de impedir que las grandes empresas tecnológicas obstaculicen a sus competidoras, haciendo caso omiso de las críticas de EEUU y de las amenazas de aranceles de represalia.

En detalle, Google fue sancionada con 460 millones de euros por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search, afirmó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

A esto se suma una segunda multa de 430 millones de euros, por haber impedido que los desarrolladores que utilizan Play Store, dirigirse a otros puntos de ventas.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión encargada de lo Digital, Henna Virkkunen, subrayando que tiene como objetivo "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas en línea.

Google respondió

El gigante tecnológico estadounidense respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración transmitida a la AFP.

Desde la implementación de la DMA en 2024, la UE impuso multas de 200 y 500 millones de euros contra Meta y Apple en 2025.