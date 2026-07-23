Daniel Noboa: Desde septiembre del 2026 se tiene prevista una inversión pública a gran escala

El presidente, Daniel Noboa, habló sobre inversión extranjera en Ecuadoor y el crecimiento económico del país en su gestión, la mañana de este jueves 23 de julio del 2026.

La reinversión de capitales en Ecuador destacó Noboa que basó estas decisiones en la reducción del riesgo país y una caja fiscal estable.

Noboa anunció que desde septiembre del 2026, su gobierno tiene prevista una inversión pública a gran escala.

Destacó proyectos como el quinto puente en Guayaquil, el nuevo Museo Nacional en Quito, nueva ruta para que el Metro de Quito llegue hasta Calderón.

"Ya tenemos hecha una planificación adecuada, con estudios adecuados, para que el Metro de Quito en vez de llegar a La Ofelia y, que por gravedad se vuelva simplemente carísimo; bajarlo por otro lado y que llegue a Calderón más rápido".

Noboa defiende acciones contra la corrupción

Noboa afirmó que el país vive un proceso de transición institucional, en el que se busca enfrentar estructuras de corrupción y criminalidad presentes en distintos niveles del Estado.

Sostuvo que estos problemas no se limitan a la delincuencia común, sino que también abarcan áreas como la contratación pública, el lavado de dinero, el narcotráfico y el tráfico de combustibles.

El Mandatario recordó que la ciudadanía respaldó su gestión para combatir la impunidad. "Se captura a un político de cuello blanco y hablan de persecución política", remarcó Noboa.

En ese contexto, manifestó que existe una contradicción cuando se exige actuar contra la corrupción, pero se cuestionan las investigaciones cuando involucran a "políticos de cuello blanco", quienes, según dijo, alegan persecución política.

Noboa explica por qué eligió a Cynthia Viteri

Daniel Noboa manifestó que apoyó la precandidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil porque considera que mantiene cercanía con las necesidades de la ciudadanía y cuenta con respaldo en las encuestas.

"Creo que es una buena candidata", afirmó el Mandatario, quien agregó que, según su criterio, Viteri es actualmente una de las aspirantes mejor posicionadas para la Alcaldía del Puerto Principal.

Seguridad y coordinación con el Gobierno

Durante sus declaraciones, Noboa sostuvo que Guayaquil necesita una administración que trabaje de manera coordinada con el Gobierno Nacional, especialmente en temas relacionados con la seguridad, la gestión de obras y los servicios públicos.

También señaló que algunos proyectos y contratos municipales han generado debate en los últimos años y consideró que esos temas forman parte de la discusión política que se desarrolla en la ciudad.

ADN apuesta por liderazgos propios

El Presidente explicó que su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), al ser una organización relativamente nueva, busca impulsar figuras propias para los diferentes procesos electorales.

Según Noboa, el proyecto político que lidera tiene apenas dos años de existencia y considera necesario consolidar nuevos liderazgos para fortalecer su participación en las elecciones seccionales.

Nuevo enfoque para la seguridad nacional

Daniel Noboa explicó que el Plan Nacional de Seguridad, oficializado mediante decreto, reemplaza la política pública que estuvo vigente desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno.

Según indicó, el nuevo esquema concentra en el Ministerio de Defensa el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas del sector, con el propósito de establecer una estrategia integral frente a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Tribunales militares especializados

Uno de los puntos del plan es la propuesta de tribunales militares dentro de la Función Judicial.

Noboa indicó que este modelo existe en otros países y sostuvo que permitiría que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por jueces especializados cuando se investiguen hechos ocurridos durante operaciones militares.

El Mandatario afirmó que esta especialización busca ofrecer seguridad jurídica tanto a los militares como a la ciudadanía y diferenciar los casos en los que exista un procedimiento ajustado a la normativa de aquellos en los que se determine un abuso.