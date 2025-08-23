Estos son los celulares que dejarán de ser compatibles con la aplicación Waze

Wase es una aplicación utilizada para navegar por GPS de forma gratuita

La popular aplicación de navegación Waze, propiedad de Google, anunció que en su próxima actualización solo funcionará en teléfonos con sistema operativo Android 10 o versiones posteriores.

Esto significa que los dispositivos con Android 9.0 Pie o inferior quedarán fuera de futuras actualizaciones de la aplicación, parches de seguridad y mejoras.

De acuerdo con el portal especializado 9to5Google, algunos usuarios de la versión beta ya comenzaron a recibir notificaciones que advierten sobre el fin de la compatibilidad.

Es decir, Waze dejará de ofrecer actualizaciones a una serie de celulares Android, por lo que los usuarios ya no podrán recibir soporte de la plataforma. Esta decisión obedece a motivos técnicos como optimizar el rendimiento y reforzar la seguridad de la plataforma.

¿Qué pasará con los celulares afectados?

Los equipos que no puedan actualizarse a Android 10, aún podrán ingresar a Waze, pero ya no recibirán mejoras ni correcciones. Esto significa que cualquier bug, falla de seguridad o problema de compatibilidad no tendrá solución.

Aún no hay una fecha establecida para que Wase deje de funcionar por completo en los dispositivos antiguos, pero los teléfonos con sistema operativo Android 9.0 o inferiores dejarán de recibir soporte.

Estos son algunos modelos de celulares que, de fábrica, tienen un sistema operativo Android 8 o menos: