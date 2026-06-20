WhatsApp Plus: Precio, beneficios y cómo activar la suscripción de Meta en Ecuador

Meta revoluciona la mensajería instantánea con el lanzamiento oficial de WhatsApp Plus, un plan de suscripción mensual que añade funciones exclusivas de personalización y organización de chats.

Aunque en años anteriores el término "WhatsApp Plus" se asociaba a aplicaciones piratas de terceros que ponían en riesgo la seguridad de las cuentas, ahora la compañía ha decidido adoptar el nombre para su propio servicio premium.

¿Cómo funciona el nuevo plan premium?

A diferencia de las antiguas versiones modificadas e ilegales que requerían descargar archivos APK externos de dudosa procedencia, el WhatsApp Plus oficial funciona directamente dentro de la aplicación que ya está instalada en el dispositivo móvil.

Para activarlo, el usuario solo debe ingresar al menú de Ajustes, seleccionar el apartado de Suscripciones y proceder con el pago a través de las tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store.

Tras la confirmación, se desbloquean herramientas exclusivas que no interfieren con las funciones básicas del chat tradicional.

Beneficios exclusivos y herramientas de personalización

La modalidad de pago está diseñada para quienes buscan dar un aspecto único a su interfaz o administrar de mejor forma sus conversaciones diarias. Entre los principales beneficios destacan:

Mayor control de chats : Permite fijar hasta 20 conversaciones importantes en la parte superior de la pantalla, superando el límite habitual de la versión gratuita.

: Permite fijar hasta 20 conversaciones importantes en la parte superior de la pantalla, superando el límite habitual de la versión gratuita. Estética a la medida : Da la opción de cambiar el color completo de la interfaz mediante temas variados, modificar los iconos de la app y aplicar configuraciones masivas a las listas de chats.

: Da la opción de cambiar el color completo de la interfaz mediante temas variados, modificar los iconos de la app y aplicar configuraciones masivas a las listas de chats. Contenido multimedia especial : Acceso a paquetes de stickers premium con animaciones y efectos especiales que son visibles incluso para los contactos que no pagan la suscripción.

: Acceso a paquetes de stickers premium con animaciones y efectos especiales que son visibles incluso para los contactos que no pagan la suscripción. Alertas diferenciadas: Incluye tonos de llamada exclusivos para asignar a los contactos más relevantes.

¿Cuánto cuesta y qué pasa si no pago?

El costo establecido por Meta a nivel global para la suscripción de WhatsApp Plus es de 2,99 dólares al mes.

La compañía de Mark Zuckerberg ha enfatizado firmemente que las funciones tradicionales de WhatsApp seguirán siendo completamente gratuitas.

Quienes decidan no suscribirse al plan Plus podrán continuar enviando mensajes, realizando videollamadas y compartiendo estados de forma habitual sin pagar un solo centavo. El cifrado de extremo a extremo y la privacidad de los chats se mantienen intactos para todos los usuarios por igual.