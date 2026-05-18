Tiko Tiko celebró sus 80 años: 'Los he vivido muy feliz gracias a Dios'

Tiko Tiko celebró sus 80 años y compartió la imagen de su festejo en redes sociales

Tiko Tiko celebra un momento muy especial en su vida. El artista Ernesto Huertas compartió en su red social X una fotografía del festejo por su cumpleaños número 80.

En la imagen, tomada en lo que parece la sala de su casa, el intérprete del famoso payaso Tiko Tiko aparece sonriendo, pero sin el característico maquillaje del personaje que lo ha acompañado junto a generaciones de seguidores.

En la fotografía sostiene una copa de champagne y posa junto a los globos que forman el número 80. "Los he vivido muy feliz gracias a Dios, a mi familia y por el cariño de todos ustedes. ¡Salud!" escribió en su publicación.

Ernesto Huertas nació en Bogotá el 16 de mayo de 1946 y llegó al Ecuador en 1973. Desde su llegada al país se desarrolló en el ámbito televisivo, logrando gran popularidad entre el público, especialmente en los niños, tras conducir el popular programa 'Tiko Tiko'.

Tiko Tiko se muestra muy agradecido y feliz por el cariño del público ecuatoriano, que lo recuerda con nostalgia y agradecimiento.

Así lo evidencian los comentarios de su publicación, donde el artista se muestra muy cercano a sus seguidores y responde a las felicitaciones.