Así es la urna en la que reposan los restos de Paulina Tamayo; sus seguidores pueden visitarla

Los familiares de Paulina Tamayo prepararon un altar con los restos de la artista en su cafetería en Quito.

Los admiradores de la cantante ecuatoriana Paulina Tamayo tendrán la oportunidad de rendirle homenaje en un altar instalado en la cafetería Ser de Luz, en el norte de Quito.

El local anunció este viernes 24 de octubre del 2025 que abrió nuevamente sus puertas “con un espacio lleno de amor que acompañó su último adiós”.

Willy Tamayo, hijo de la artista, confirmó que el altar, en el que se encuentra una urna funeraria que guarda las cenizas de la artista, estará disponible para todos quienes deseen despedirse o compartir un momento de reflexión.

“Ya está como tú nos lo pediste”, escribió en una historia de Instagram el joven creador de contenido. Además, la cafetería en redes sociales escribió: “Paulina es de su público, y así seguiremos honrando su voluntad y su luz eterna.

Un lugar para el reencuentro y la memoria

El espacio ha sido preparado con una gigantografía de la artista, flores y objetos personales de la intérprete, conocida como La Grande del Ecuador, símbolo de la música nacional y figura central del pasillo, el albazo y el sanjuanito.

Los organizadores destacaron que el altar busca mantener viva la conexión de Tamayo con su público, luego de las emotivas ceremonias de despedida realizadas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en la Basílica del Voto Nacional.

La cafetería Ser de Luz abrirá sus puertas desde las 14:00, y a partir de las 19:00 ofrecerá un show en vivo dedicado a “nuestra Paulina Eterna”, como la describen sus seguidores.

Un legado que sigue brillando

Paulina Tamayo, considerada una de las voces más emblemáticas del Ecuador, dejó un legado musical que trasciende generaciones, con canciones como Parece Mentira, Sombras, Morena la Ingratitud y Quiero verte madre. Su partida generó una ola de homenajes.

El altar permanecerá abierto durante los próximos días para que sus seguidores puedan acercarse, dejar flores o simplemente recordar su voz inconfundible y su cariño por el Ecuador.