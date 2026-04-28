Tres ecuatorianos buscan un lugar en el reality de MrBeast; ¿cómo votar por ellos?

El popular creador de contenido MrBeast prepara la tercera temporada de su reality show Beast Games, y entre los aspirantes hay tres ecuatorianos que buscan representar al país en esta competencia.

Se trata de Camila Del Castillo, Mario Puente y José Esteban Coellar, quienes han iniciado una campaña en redes sociales para obtener el apoyo del público y lograr un cupo en el programa, que ofrece un premio de hasta USD 5 millones para el ganador.

En la segunda temporada del reality participaron los "100 jugadores más fuertes y los 100 más inteligentes del planeta".

Para la tercera temporada, en cambio, se buscan competidores de todo el mundo que sean campeones, influyentes con récord, atletas olímpicos o talentos únicos.

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Aspirantes ecuatorianos

Entre los postulantes ecuatorianos, buscan participar en Beast Games, se encuentra Camila Del Castillo, nutricionista quiteña, deportista y semifinalista de Miss Universo Ecuador 2022.

También compite Mario Puente, abogado de 36 años. Fue líder zonal de la Agencia Metropolitana de Control de Tumbaco.

José Esteban Coellar, dirigente deportivo cuencano que preside el club Cuenca Juniors y promueve el fútbol como herramienta para alejar a jóvenes de las drogas.

Requisitos para participar

Los interesados en formar parte del programa debieron cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad

Contar con pasaporte vigente hasta 2027

Tener la posibilidad de viajar a países como: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Mónaco, Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Panamá, Fiyi, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Canadá

Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Mónaco, Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Panamá, Fiyi, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Canadá Además, debían enviar un video corto explicando su motivación y experiencias relevantes.

¿Cómo votar?

La selección de participantes incluye el apoyo del público. Para votar por los representantes ecuatorianos, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del reality de MrBeast.

"¡Vota por tu concursante favorito para que represente a tu país en la tercera temporada de Beast Games!", dice el sitio web del concurso, junto a las fotos de los ecuatorianos.

Tres ecuatorianos buscan participar en la tercera temporada de Beast Games Captura de pantalla

Para poder votar se debe estar en Ecuador y seguir los siguientes pasos: