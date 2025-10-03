Así fue la audición de talento de Samantha Quenedit en Miss Grand International 2025

Samantha Quenedit, representante de Ecuador, brindó este viernes 3 de octubre del 2025 una muy buen audición de talento en el Miss Grand International 2025. La joven de 25 años cantó y bailó.

Para esta actividad, una de las más importantes en el certamen, usó un top de color rosado y celeste con detalles de brillos y una falda con pliegues de los mismos colores.

"Soy artista desde que era muy joven", señaló Samantha en su presentación al confirmar que su show sería de canto y de baile con una canción inédita que será presentada en la competencia preliminar, el 15 de octubre del 2025.

"Soy bailarina por profesión. Así que hoy voy a mezclar ambos (...) Esta es una canción propia. Así que tienen que estar atentos en YouTube, en Spotify y todas las plataformas", agregó la Miss Grand International Ecuador 2025.

Su show tuvo mucho carisma y sorpresa. La ecuatoriana no dudo en demostrar su talento en el baile y el canto para conquistar a la organización y poder seguir sumando puntos para llevarse la corona.

Samantha Quenedit se ubica entre las favoritas. El 1 de octubre del 2025 pudo cenar con los organizadores y con nueve representates que tuvieron las votaciones más altas. Esta actividad es importante para el Miss Grand International porque las ganadoras han participado en ella.