'El cacao es de Perú'; polémica entre las Miss Grand de Ecuador y Perú durante cena oficial

Samantha Quenedit y Flavia López en la cena especial del Miss Grand International.

Samantha Quenedit, la flamante Miss Grand Ecuador 2025, fue seleccionada en el Top 10 Pre - Arrival de la competencia.

Como parte de este grupo participó en una exclusiva cena con Nwat itsaragrisil, presidente de la organización, y las otras candidatas.

Como gesto de generosidad y armonía, la ecuatoriana llevó chocolates ecuatorianos para compartir con todos. "Es el mejor chocolate del mundo", dijo orgullosa.

Pero Quenedit fue abruptamente interrumpida por la candidate de Perú, Flavia López, quien alegó "el cacao es de Perú".

El incómodo momento generó reacciones inmediatas en redes sociales. Los usuarios de internet no dejaron pasar la polémica.

El clip fue compartido miles de veces y los comentarios no tardaron en criticar la interrupción de López a su compañera ecuatoriana.

“No soy de Perú y tampoco de Ecuador, pero el comentario de Miss Grand Perú está totalmente fuera de lugar. Para brillar no necesitamos apagar la luz de otro”, comentó una persona en Tik Tok.

Incluso los compatriotas de López lamentaron el desatinado comentario e interrupción durante la cena de las candidatas.

Luego de miles de comentarios por el tema, la Miss Grand Perú escribió en sus redes sociales que su comentario fue en un "tono sarcástico, cero mala intención".

"El cacao no es exclusivo de un país, sino un regalo de toda Latinoamérica, desde Ecuador, Perú, Colombia y más", añadió López.