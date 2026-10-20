¿Qué hay detrás de la foto de la Pantera Rosa en medio de las protestas en Francia?

Agencias de noticias verifican con detectores IA las fotos virales de la Pantera Rosa en las protestas de Francia

Las recientes protestas en Francia no solo se ha tomado las calles, sino que también generó un fenómeno de desinformación en internet.

En plataformas como X, Instagram y Facebook, millones de usuarios compartieron fotografías y videos que mostraban a una persona disfrazada de la Pantera Rosa desafiando a la policía, carros antidisturbios y la más viral: el personaje animado esquivando chorros de agua en las calles de París.

La pantera rosa huye de un camión antidisturbios en medio de las protestas Captura de redes sociales La pantera rosa junto a manifestantes en las calles de Francia Captura de redes sociales La Pantera Rosa es detenida por agentes de la policía francesa Captura de redes sociales

Agencias de verificación de datos y portales especializados confirmaron que el contenido fue generado mediante inteligencia artificial.

La difusión de este hecho se suma a una serie de contenidos engañosos que circulan en la red, donde se han reutilizado videos de disturbios ocurridos en 2022 para hacerlos pasar por hechos actuales.

El análisis tecnológico que descubrió el montaje

Para desmentir el material, periodistas y chequeadores de datos sometieron las capturas a herramientas de detección como SynthID, Hive Moderation, IsThisAI y Verify de OpenAI.

¿Los resultados? Más del 99% de imágenes son piezas generadas por IA. Además, el análisis de InVID-WeVerify expuso los siguientes detalles:

Inconsistencias en símbolos oficiales: La camioneta policial exhibe un escudo de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) con tipografías ilegibles y hojas de olivo que no pertenecen al sello de la fuerza pública francesa.

La camioneta policial exhibe un escudo de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) con y hojas de olivo que no pertenecen al sello de la fuerza pública francesa. Deformaciones corporales: Se observan anomalías en la estructura corporal de los manifestantes como dedos desproporcionados .

Se observan anomalías en la estructura corporal de los manifestantes como . Fallos en el disfraz: El traje de la Pantera Rosa registra variaciones, por ejemplo: el bigote del personaje cambia de forma o desaparece por completo.

Análisis de imagén de Hive Moderation Captura de pantalla Cambios en el logo que permitieron identificar que la imagen fue generada con IA Captura de pantalla

¿Por qué hay protestas en Francia?

Las protestas en Francia iniciaron el 17 de septiembre en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, una comuna situada en las afueras de París.

Comenzó como una huelga para exigir mejoras en el ámbito educativo. Con el paso de los días las demandas aumentaron y se sumaron varios sectores como: estudiantes universitarios, sindicatos y trabajadores, quienes salieron a marchar de forma conjunta en contra del alza en el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

La escalada de tensión ha generado disturbios, bloqueos de vías y duros choques contra la policía. Reportes de medios internacionales y datos del Ministerio de Educación francés señalan que la crisis obligó al cierre temporal de unos 400 liceos a nivel nacional.

Además, se registra más de una veintena de instalaciones educativas que sufrieron ataques o incendios en medio de las marchas.