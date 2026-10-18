Así funciona la IA de transferencia de movimiento, la nueva tendencia en redes sociales

El fenómeno del 'Motion Transfer': La inteligencia artificial que revolucionó la creación de contenido digital.

Ver a un dibujo animado, un meme clásico o una celebridad realizando exactamente la misma coreografía que un bailarín viral en TikTok se ha convertido en el contenido predominante de las redes sociales.

Detrás de estos videos no hay horas de edición profesional: se trata de la Inteligencia Artificial de transferencia de movimiento (Motion Transfer AI).

Es una tecnología que permite calcar los movimientos de un video real y aplicarlos de forma idéntica a cualquier fotografía o imagen estática.

¿Cómo funciona?

El proceso, que antes requería costosos trajes de captura de movimiento (mocap) y estudios de efectos visuales, hoy se ejecuta en cuestión de segundos desde un celular mediante modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning).

Mapeo del movimiento de origen: La IA analiza un vídeo base (por ejemplo, una persona bailando o caminando) y detecta la estructura ósea digital ( skeletal tracker ) para rastrear los puntos clave del cuerpo en cada fotograma.

La IA analiza un vídeo base (por ejemplo, una persona bailando o caminando) y detecta la estructura ósea digital ( ) para rastrear los puntos clave del cuerpo en cada fotograma. Segmentación del personaje: El software procesa la imagen estática que se desea animar, identificando las extremidades, el rostro y la vestimenta del sujeto objetivo.

El software procesa la imagen estática que se desea animar, identificando las extremidades, el rostro y la vestimenta del sujeto objetivo. Mapeo y renderizado: La tecnología "viste" el esqueleto de movimiento con los píxeles de la imagen fija, deformando y adaptando la gráfica en tiempo real para que siga la trayectoria del video original de manera fluida.

Aplicaciones más populares de la tendencia

La masificación de esta herramienta ha generado un ecosistema de aplicaciones accesibles para creadores de contenido, marcas y desarrolladores:

Viggle AI: Es la herramienta insignia de esta tendencia viral. Su función Mix o Motion Control permite subir una foto y un vídeo de referencia para insertar a cualquier personaje en la escena, desde memes hasta figuras públicas.



Cuenta además con funciones de sincronización de voz ( Mic o Rap ) y generación en vivo ( Live ).

Es la herramienta insignia de esta tendencia viral. Su función o permite subir una foto y un vídeo de referencia para insertar a cualquier personaje en la escena, desde memes hasta figuras públicas. Cuenta además con funciones de sincronización de voz ( o ) y generación en vivo ( ). Runway (Gen-2 / Gen-3 Alpha): Enfocada en un nivel cinematográfico y publicitario, integra herramientas de captura de movimiento para transferir actuaciones humanas a personajes creados por computadora o avatares 3D con alta fidelidad.

Enfocada en un nivel cinematográfico y publicitario, integra herramientas de captura de movimiento para transferir actuaciones humanas a personajes creados por computadora o avatares 3D con alta fidelidad. Luma Dream Machine y Hedra: Plataformas de generación de video que permiten transferir expresividad facial, gesticulación y movimientos de cámara a partir de indicaciones de video y audio.

Plataformas de generación de video que permiten transferir expresividad facial, gesticulación y movimientos de cámara a partir de indicaciones de video y audio. CapCut e Instagram Reels: Han integrado plantillas directas con filtros de Motion Transfer que permiten a los usuarios sumarse a tendencias virales con un solo clic sin salir de la plataforma.

Entre el entretenimiento y el debate ético

Mientras que en el ámbito del entretenimiento y el marketing la transferencia de movimiento ha abaratado los costos de producción publicitaria y la creación de campañas creativas, la tecnología también ha encendido alarmas sobre la ciberseguridad.

El uso irrestricto de esta herramienta facilita la creación de deepfakes ultra realistas o la suplantación de identidad sin el consentimiento de las personas.

Es así que diversas plataformas han comenzado a implementar marcas de agua invisibles y filtros de moderación para evitar la difusión de contenido que desinforme o vulnera los derechos de imagen.