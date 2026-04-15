Jeff Bezos y Lauren Sánchez llegaron a Galápagos de vacaciones

Jeff Bezos y Lauren Sánchez fueron captados de vacaciones en las Islas Galápagos.

El magnate de Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, fueron vistos de vacaciones en las Islas Galápagos. Fotografías de la pareja muestran su paso por el archipiélago este miércoles 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el portal TMZ, la pareja realiza un recorrido por el archipiélago a bordo de una lujosa flota privada valorada en cientos de millones de dólares, que incluye un megayate y una embarcación de apoyo.

Imágenes difundidas por el medio muestran a Bezos y Sánchez caminando relajadamente por la playa e incluso explorando algunas islas del parque nacional.

TMZ detalló que Bezos llevó a Galápagos su flotilla de 600 millones de dólares. El Kuru de 500 millones y su buque de apoyo, Abeona, de 100 millones de dólares.

La pareja fue captada caminando descalza con los zapatos en la mano para dar un paseo y apreciar el paisaje y vida silvestre propia de las Islas Galápagos.

Una de las embarcaciones de Bezos fue captada por TMZ con un helicóptero en ella. Una muestra de los lujos del magnate y su esposa.

La llegada de Bezos se da apenas días después de la presencia de Mark Zuckerberg en las mismas islas. Él visitó el archipiélago con su familia en su propio yate de lujo.