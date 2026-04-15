Salvan a un lobo marino con un anzuelo incrustado en el hocico en Galápagos

Salvan a un lobo marino con un anzuelo incrustado en el hocico

Veterinarios, en coordinación con el Parque Nacional Galápagos, atendieron a un lobo marino que presentaba un anzuelo de pesca incrustado en su hocico.

El caso fue detectado a tiempo, lo que permitió una intervención rápida para evitar mayores complicaciones en el animal.

Intervención rápida y precisa

En el procedimiento, los especialistas utilizaron una red especial para sujetar al animal de forma segura. Luego, con una pinza, lograron retirar el anzuelo en pocos minutos.

El lobo marino fue liberado de inmediato y, según los expertos, no necesitó atención médica adicional, lo que fue clave para su pronta recuperación.

#ATENCIÓN

Un lobo marino que tenia un anzuelo en su hocico fue auxiliado por veterinarios especializados de las #IslasGalápagos, en coordinación con el Parque Nacional. Con el pasar de las semanas, se han intensificado las emergencias en la #fauna silvestre, porque se han… pic.twitter.com/1xuRfRXMMU — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) April 15, 2026

Alerta por más casos

Este tipo de emergencias se ha vuelto más frecuente en la zona. Cada semana se reportan casos de animales atrapados en redes o afectados por la ingesta de desechos y contaminación.

Las autoridades hacen un llamado a reforzar el cuidado del entorno natural, ya que estos incidentes ponen en riesgo a especies únicas de Galápagos.

El video del rescate se ha viralizado en redes sociales, mostrando tanto la vulnerabilidad de la fauna como la importancia de actuar a tiempo para protegerla.