Medias disparejas: el símbolo global que visibiliza el síndrome de Down cada 21 de marzo

Cada 21 de marzo, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, miles de personas alrededor del mundo adoptan el uso de medias disparejas como un acto simbólico de sensibilización.

Esta iniciativa, impulsada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas, busca generar conversación sobre la trisomía 21 y promover una sociedad más inclusiva, a partir de un gesto cotidiano que pone en valor la diversidad.

La elección de la fecha, 21 de marzo (21/3) responde precisamente a esta particularidad genética. La lógica detrás de las medias disparejas generar una conversación sobre la diversidad.

El símbolo, además, guarda relación directa con el componente biológico de la condición. Los calcetines, por su forma y disposición en pares, evocan a los cromosomas; su uso intencionalmente distinto representa la variación genética que define la trisomía 21. De esta manera, el gesto trasciende lo anecdótico y adquiere un carácter pedagógico.

Con el paso de los años, la práctica ha sido adoptada por instituciones educativas, entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general. Su difusión en entornos digitales ha contribuido a amplificar su alcance y a posicionarla como una herramienta efectiva de sensibilización.

Más allá de su carácter simbólico, la iniciativa busca promover el respeto, la inclusión y la garantía de derechos de las personas con síndrome de Down.