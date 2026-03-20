Chuck Norris: del cine de acción a un fenómeno de internet; la historia de una leyenda

Chuck Norris falleció a los 86 años, informó este viernes 20 de marzo de 2026 su familia en un comunicado. La leyenda del cine y las artes marciales fue internada en la víspera en un hospital de Hawái.

Nacido en Oklahoma en 1940 como Carlos Ray Norris, inició su carrera en las artes marciales tras servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llegó a ser seis veces campeón mundial de karate antes de dar su salto triunfal al cine.

Su salto a la fama internacional llegó en los años 70, cuando apareció junto al recordado Bruce Lee en 'The Way of the Dragon'.

Luego se consolidó como una de las más grandes figuras del cine de acción en los años 80 con películas como 'The Delta Force' y 'Missing in Action'.

Pero uno de sus papeles más recordados y queridos fue como Cordell Walker en la serie 'Walker, Ranger de Texas', que lo convirtió en un rostro familiar en la televisión durante casi una década.

A pesar de los años y el salto generacional, Norris y su legado trascendieron a la pantalla chica y se convirtieron en símbolo querido en las redes sociales a través del internet, llegando a los más jóvenes.

Gracias a los llamados “Chuck Norris facts”, una serie de frases humorísticas que exageraban su fuerza y lo transformaron en una figura casi mítica, muchos lo conocieron así antes de verlo en acción en sus películas o como el Ranger de Texas.

La dualidad del estrellato en la pantalla grande y chica, más la vigencia en redes sociales, es lo que ha causado conmoción tras su partida.

Con su muerte, el cine de acción pierde a uno de sus íconos más reconocibles, pero también se despide un personaje que logró reinventarse y trascender a la pantalla para convertirse en leyenda.