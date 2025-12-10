Un oso negro se abalanzó contra uno de sus cuidadores y lo atacó frente al público en China

Un oso negro se abalanzó contra uno de sus cuidadores en China.

Un oso negro se abalanzó contra uno de sus cuidadores. El animal atacó al hombre frente al público que miraba atónito.

El video se difundió en redes sociales el 8 de diciembre de 2025 y corresponde a un hecho ocurrido en el Hangzhou Safari Park, en la provincia china de Zhejiang.

Cientos de personas fueron testigos del ataque del oso, mientras otros cuidadores intentaban controlarlo y liberar al hombre, quien se encontraba en el piso atrapado por el animal.

Las imágenes muestran a dos cuidadores guiando a los osos hacia un escenario donde deberían presentar un show. Cuando uno de los animales se avalanzó al hombre para arrebatarle la bolsa de comida.

En medio de un tenaz forcejeo, ambos cayeron al suelo ante la mirada atónita de los asistentes al evento. El personal intervino y la víctima finalmente fue rescatada y puesta a buen recaudo.

Ni el animal ni el hombre sufrieron heridas. Mientras que el Hangzhou Safari Park pidió disculpas a los visitantes y anunció la cancelación inmediata de las demostraciones con osos negros, a través de un comunicado.

"También realizaremos contención, ajustes y observación de los animales involucrados para garantizar su bienestar físico y psicológico", escribió el parque.

En el Hangzhou Safari Park se realizan recorridos y espectáculos temáticos con tigres, leones, jirafas y especies de Asia oriental.