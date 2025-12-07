Cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra por una sola vez; ¿cuándo y dónde observarlo?

El 3I/ATLAS es el tercer cuerpo interestelar conocido en el mundo.

El cometa interestelar 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Este será el momento en que el cuerpo celeste pase más cerca del planeta.

Se prevé que el cometa pase a una distancia aproximada de 274 millones de kilómetros de la Tierra. Es más de 700 veces la distancia entre el planeta y la Luna.

Se trata de un fenómeno astronómico de gran relevancia, incluso considerado entre los más destacados del año por la comunidad científica.

La NASA ya adelantó que podría ser el mejor momento para ver un objeto que proviene de fuera del Sistema Solar. Aunque insistió en que no representa una amenaza para el planeta.

Los observadores del cielo podrán ver al cometa interestelar del este al noreste justo debajo de la constelación Regulus. Será necesario utilizar un telescopio con una abertura de al menos 30 centímetros, o desde un observatorio.

El cometa no podrá observarse a simple vista. De acuerdo con la Base de Datos de Observación de Cometas, el 3I/ATLAS tiene una magnitud aparente de 10, lo que quiere decir que es muy tenue para el ojo humano.

Este objeto tiene una masa de alrededor de 33 000 millones de toneladas y un núcleo de al menos 5 kilómetros.

El cometa avanza por el sistema solar a 210 000 km/h y no se ve afectado por la gravedad del Sol.