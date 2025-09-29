El piloto Lewis Hamilton confirmó la muerte de Roscoe, el perro más querido de la Fórmula 1

Roscoe, el perro bulldog del piloto Lewis Hamilton, lo acompañó a eventos de la F1 durante 12 años

Lewis Hamilton ha revelado que tomó la "decisión más difícil" de su vida al "decir adiós" a su bulldog de 12 años, Roscoe. El piloto de la Fórmula 1 onfirmó la noticia, este lunes 29 de septiembre del 2025, en sus redes sociales.

Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia, el viernes 26 de septiembre, para estar con su mascota enferma, que fue hospitalizada con neumonía.

El piloto de Ferrari, de 40 años, explicó que Roscoe murió en sus brazos el domingo 28 de septiembre. "Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final", escribió Hamilton en Instagram.

"Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", indicó.

"Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida", añadió Hamilton.

Roscoe fue un invitado habitual en el paddock de la Fórmula 1 y en eventos importantes como ceremonias de premios desde que el siete veces campeón mundial lo adoptó en 2013. Hamilton volverá a la acción con su Ferrari en el Gran Premio de Singapur este primer fin de semana de octubre del 2025.