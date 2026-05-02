Shakira reacciona a multitud de fans afuera de su hotel en Copacabana

Fotografía de archivo de la colombiana Shakira durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en San Salvador

La cantante colombiana Shakira reaccionó ante la multitud de fanáticos que se congregó en los exteriores de su hotel en Copacabana, previo a su presentación del sábado.

Decenas de seguidores se reunieron para verla de cerca, corear sus canciones y acompañarla en la previa del show gratuito, generando un ambiente de euforia en la zona.

Shakira no pasó desapercibida ante la energía de sus fans y respondió con gestos de cariño, saludos y sonrisas desde el hotel, lo que fue captado por asistentes y rápidamente compartido en redes sociales.

La presencia masiva de seguidores reflejó la alta expectativa por su presentación, consolidando una vez más el impacto global de la artista.

El momento reafirmó la fuerte conexión entre Shakira y su público, incluso fuera del escenario, donde cada aparición genera gran convocatoria.