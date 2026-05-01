Karol G en Quito: ¡Sold out total! se agotan las entradas para los tres conciertos en el Atahualpa

La 'Bichota' rompe récords en Ecuador. Tras una demanda de entradas se confirmó el sold out absoluto para las tres fechas de Karol G en Quito. Con presentaciones programadas para el 15, 16 y 17 de enero de 2027, la estrella colombiana se suma a los artistas en llenar tres estadios en tiempo récord consolidando su 'Tropitour' como el evento más grande de la década en territorio ecuatoriano.

"Por primera vez en la historia de Ecuador, una artista agota tres estadios en menos de 48 horas", publicó la empresa organizadora de los shows Output. Y agregó: "más de 100 000 personas podrán disfrutar de este espectacular concierto", que se realizarán el 15, 16 y 17 de enero de 2027.

Esta gira, titulada "Viajando por el Mundo Tropitour", marca un hito en la carrera de Karol G. Este 'triple sold out' en Quito no solo confirma su estatus como la mayor estrella latina del momento, sino que posiciona a Ecuador como una de las paradas más vibrantes y apasionadas de su recorrido por toda Latinoamérica y Europa.

Una de las artistas que convocó a más de 100 000 personas en el Atahualpa de Quito fue Shakira.