Desconocidos lanzaron explosivos a un patio de autos ubicado en el sector de Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito. El responsable del negocio revela que es amenazado por extorsionadores que le piden el pago de miles de dólares para operar, algo que no se contempla en las leyes de Ecuador.

La madrugada del 10 de septiembre del 2023 dos hombres lanzaron explosivos al negocio de venta de vehículos usados, y huyeron en una motocicleta. En el patio se encontraban 15 automotores.

Los violentos arrojaron dos bombas molotov y una llanta en llamas. Los objetos golpearon los cables, pared y barandas; no causaron daños en los automotores.

‘El infierno que estamos viviendo’

Según las versiones del caso, detrás del hecho estaría una banda que se autodenomina ‘La mafia de Quito‘, la cual habría exigido el pago de 6 000 dólares al negocio.

Con el objetivo de amedrentar a los trabajadores del patio de autos, los extorsionadores envían múltiples mensajes. “Dicen que van a descuartizar a mi familia, que esto solo es el inicio”, relata el responsable del negocio, conmocionado

“Me dicen que van a atentar contra todos mis compañeros de trabajo y que nos tienen ubicados. Aseguran que van a venir con bombas y granadas. Imagínese el infierno que estamos viviendo”, agrega el hombre, cuya identidad se protege.

La víctima asegura que realizó la denuncia pertinente; sin embargo, sostiene que hasta el momento no ha recibido un adecuado resguardo la Policía Nacional. “No es mi intención dañar a la Policía, quiero que cumplan con su deber dando seguridad y protección (…) Llegamos y nos dijeron que el patrullero estaba dañado. Ofrecimos arreglarlo gratis y tampoco aceptaron. No nos han dado protección”, afirma.

Uniformados acudieron al lugar para verificar lo ocurrido. Félix Fiallos, jefe del distrito Calderón, aseguró que el afectado no ha puesto en conocimiento su caso. «Yo entiendo el temor y las amenazas pero no denuncian, no nos hacen conocer los casos y tampoco llaman al 911 para que la unidad avance el momento en el que se da el evento», aseveró.

La víctima desmintió las declaraciones y dijo que sí denunció lo ocurrido. Señaló que ya tuvo un acercamiento con agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), pues es víctima de extorsión desde hace más de un año.

