Padres de familia de un plantel público ubicado en el norte de Quito denuncian abuso físico y sexual a su hijo de 5 años. El Ministerio de Educación informó que el caso está en investigación como prioritario.

El abuso del menor de edad ocurrió desde hace más de un año en una unidad educativa ubicada en Carapungo, norte de la ciudad. Sus padres exigen celeridad en el caso.

Su madre contó a Teleamazonas que el abuso al niño empezó cuando cursaba el segundo año de inicial. Su hijo le contó que le habían tocado sus partes íntimas y de inmediato puso en conocimiento al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

Las agresiones ocurrieron por otros compañeros, revelaron sus padres. Conmocionada y preocupada por su hijo, la madre detalló cómo ocurrieron los abusos físicos al pequeño, que tiene escoliosis leve. «Le han pegado en la espalda con un palo de escoba diciendo que es un niño de madera«, indicó.

El último hecho ocurrió el 16 de enero del 2025. Las agresiones fueron tan fuertes que su padre tuvo que llevarlo a una casa de salud para que sea atendido.

Su padre reveló que en el diagnóstico médico se determinó que su hijo tenía al interior de su parte íntima una llave. Situación que activó los protocolos y permitió una denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Además, el niño de cinco años recibe un tratamiento de prevención de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), confirmó su padre.

«Es un dolor tremendo. Desde ese día no he podido estar tranquila«, dijo su abuela tras haber comunicado a las autoridades sobre lo sucedido y no recibir una respuesta.

Desde el Ministerio de Educación se señaló que en el caso está involucrados dos menores de cinco años y que cuando se conocieron los hechos se tomaron las primeras acciones de forma inmediata.

Patricio Moreno, subsecretario de Educación, recordó que los casos de índole sexual tienen prioridad y, por ello, esperan que los procesos no tomen 10 días. Por el momento, los padres decidieron cambiar al niño de institución y también recibe atención psicológica.

