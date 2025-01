«Tenía moretones en mis brazos y piernas y signos evidentes de violencia sexual. Hallé mis prendas mojadas en la ducha, pero tampoco recuerdo haber entrado ahí y ni siquiera sé cómo llegué a esa habitación«. L.H., de 25 años, denuncia que fue víctima de presunta agresión sexual en un hotel en Cuenca, provincia de Azuay.

La joven contó su testimonio en redes sociales y solicitó a las autoridades que investiguen su caso. En una publicación compartida por Mundo Violeta Cuenca, ella comenta cómo ocurrieron los hechos la noche del martes 31 de diciembre del 2024 y madrugada del 1 de enero del 2025.

«La noche del 31 de diciembre trabajé en el restaurante de 10:00 pm a 02:00 am. Me disponía a salir del establecimiento, pero nunca llegué a hacerlo. No recuerdo nada de lo que pasó después.

Horas más tarde desperté desnuda y con el cuerpo adolorido en el sexto piso del hotel (el restaurante funciona en el séptimo piso de ese hotel). Tenía moretones en mis brazos y piernas y signos evidentes de violencia sexual. Hallé mis prendas mojadas en la ducha, pero tampoco recuerdo haber entrado ahí y ni siquiera sé cómo llegué a esa habitación. Salí del lugar cubriéndome con lo que tenía a mano.

Recurrí a la Policía para denunciar este hecho. Los exámenes médicos que me realizaron en el hospital confirmaron la existencia de heridas en mis partes íntimas.

Luego de haber puesto la denuncia me presenté en el lugar esperando saber qué había pasado, pero me encontré con la falta de cooperación del establecimiento: los encargados no me entregaron las grabaciones de las cámaras ni los registros de quién accedió a la habitación, a pesar de que lo solicité de manera clara y expresa.

Uno de los dueños del establecimiento, quién además es una autoridad electa por voto popular de la provincia de Azuay, ignoró los intentos de mi familia por comunicarse con él para acceder a las grabaciones y solo respondió cuando el caso se hizo público. Me solicitó que borrara las publicaciones porque su reputación como figura pública estaba en juego».

Fiscalía abrió una investigación por presunta violencia sexual

La Fiscalía General del Estado se pronunció por este presunto delito este lunes 6 de enero del 2025. En su cuenta en la red social X informó que abrió una investigación y, como parte de la diligencia, recopila los elementos de convicción.

Por su parte, la Administración del hotel realizó un pronunciamiento público y alegó que han colaborado con la investigación y permitido que el personal de Policía y otras entidades ingresen a las instalaciones para recabar indicios.

