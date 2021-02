The Weeknd en el Super Bowl

0 0

Una de las estrellas pop más grandes de la actualidad se presentará en el Super Bowl, un escenario que muestra de lo que son realmente capaces las estrellas.

“Dejemos que la música nos cure durante estos tiempos oscuros”, dijo The Weeknd justo antes de lanzar su más reciente álbum, After hours (2020).

Vestido como Sammy Davis, en lo que es básicamente un viaje por los excesos y la melancolía y hasta la autodestrucción. Una de las estrellas pop más grandes de los últimos años nos muestra cómo su música puede ser terapéutica para los días de pandemia con cada beat, con cada nota de sus sintetizadores, con cada acorde que nos hace querer mover el cuerpo hasta más no poder…

Eso, o al menos nos dio uno de los mejores momentos de un año de aislamiento con la coreografía de Blinding lights.

Sea como sea, no se puede escapar de The Weeknd y su música. Desde sus primeros mixtapes en los que se hacía llamar The Noise y Kin Kane, hasta los álbumes y los hits como I feel it coming y Starboy que pusieron al mundo entero a bailar a su ritmo.

Y ahora va a ser mucho más difícil escapar de su sonido, siendo la estrella que se presentará en el famoso medio tiempo del Super Bowl.

Super Bowl: The Weeknd

Va a ser un espectáculo corto pero, si vive a los estándares de los otros artistas que han pasado por este evento, va a dejar el nombre de The Weeknd por lo alto por muchos años.

Para prepararnos para la legendaria presentación de este cantante canadiense, le traemos una playlist con algunos de sus éxitos más recientes y algo de música que nos ponga en el humor indicado para disfrutarlo.

Desde Diana Ross hasta Stevie Wonder, esta selección solo nos deja listos para el juego del domingo… y, claro, la presentación de una estrella inolvidable.

