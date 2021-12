Thomas Müller lanza una ‘amenaza’ al Barcelona de España

El futbolista del Bayern de Múnich, Thomas Müller, no escapó de las opiniones que diferentes personajes del fútbol lanzaron tras el Balón de Oro de Messi.

Müller se mostró contrariado al ver que su compañero de equipo, Robert Lewandowski no ganó el preciado trofeo Balón de Oro. Pero dejó un claro mensaje, una suerte de amenaza y venganza en la cancha.

El escenario, según el alemán, será en la Champions League, ante Barcelona, el próximo miércoles 8 de diciembre.

Thomas Müller usó las redes sociales para manifestar su opinión sobre el resultado del Balón de Oro.

«Desde un punto de vista bávaro, polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro fue una decepción. Para algunos incluso un poco más. Aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado (fue similar con Franck Ribéry en 2013). Todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida: Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial, se necesitan más éxitos internacionales», escribió Müller.

Y continuó: «Para mí, también, esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de traer la Liga de Campeones de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando. Y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. ¡Vamos por ello!», sentenció.

De esta manera, el reto de los bávaros ange Barcelona está planteado en el Allianz Arena. Cabe recordar que los alemanes son primero de grupo; mientras que los culés necesitan una victoria para pasar a octavos de final de Champions League. Y, claro, también necesitan que Benfica no derrote al Dinamo de Kiev.

Por otra parte, los números indican que Thomas Müller es el jugador que más goles ha logrado contra los azulgranas. Suma siete tantos en seis partidos de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el máximo jugador de la historia de la Champions en harcerlo.