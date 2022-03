TikTok anuncia suspensión de publicación de videos en Rusia

La red social china TikTok decidió este domingo suspender parcialmente su servicio en Rusia y ya no permitirá subir vídeos o hacer transmisiones en directo desde ese país, informaron las agencias rusas Tass e Interfax.

La razón es la ley aprobada esta semana en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por difundir lo que las autoridades de Moscú puedan considerar «información falsa» en relación con la guerra en Ucrania.

Según la agencia rusa Interfax, la compañía china difundió un comunicado en el que TikTok señala que la seguridad de sus empleados y usuarios sigue siendo su «principal prioridad».

«A la luz de la nueva ley de noticias falsas de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido para nuestro servicio de vídeo mientras consideramos las implicaciones de seguridad de esta ley«, apuntó TikTok, que no obstante mantiene sin cambios su servicio de mensajería en Rusia.

Además, indicó que continuarán evaluando la evolución de las circunstancias en Rusia para determinar cuándo se podrán reanudar completamente los servicios «con la seguridad» como su principal prioridad.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.