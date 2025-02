Actualizado 10:39

Redacción Teleamazonas.com |

Timothée Chalamet consolidó su estatus como una de las figuras más destacadas de Hollywood tras ganar el premio al Mejor Actor en los Screen Actors Guild (SAG) Awards 2025 el pasado domingo 23 de febrero. Su desempeño en «Un completo desconocido», donde encarna al legendario Bob Dylan, le valió el reconocimiento de sus colegas y lo convirtió en el ganador más joven de la categoría en la historia de estos premios.

El actor de 29 años se impuso a grandes nombres de la industria como Adrien Brody (El Brutalista) Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) y Ralph Fiennes (Cónclave).En su discurso de aceptación, Chalamet destacó la dedicación que implicó su trabajo en la película.

“Estos fueron cinco años y medio de mi vida. Puse todo lo que tenía en interpretar a este artista incomparable, el Sr. Bob Dylan, un verdadero héroe estadounidense. Fue el honor de mi vida interpretarlo”, expresó con emoción.

Lea también:

Chalamet también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su carrera y sus aspiraciones. “Sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que busco la grandeza.

Me inspiran los grandes, los que han dejado una huella imborrable, desde Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis hasta Michael Jordan y Michael Phelps. Quiero estar allí arriba. Este premio no significa eso, pero es un poco más de combustible para seguir adelante”, declaró ante una audiencia que lo ovacionó de pie.

Este reconocimiento marca un hito en la trayectoria del actor, quien ya había sido nominado en seis ocasiones anteriores a los premios SAG. Entre sus nominaciones previas se incluyen Mejor elenco dramático por Homeland en 2013, Mejor actor por Call Me by Your Name en 2018, y Mejor elenco por Ladybird en el mismo año. También fue nominado como Mejor actor de reparto por Beautiful Boy en 2019, Mejor elenco por Don’t Look Up en 2022 y nuevamente como parte del elenco de Un Completo Desconocido en 2025.

Con este galardón, Chalamet reafirma su posición como uno de los actores más versátiles y comprometidos de su generación, dejando claro que su búsqueda de la excelencia apenas comienza.

También en Teleamazonas: