Tiroteo se desata en medio de una transmisión televisiva

Jeff McAdam, reportero de la cadena de televisión Fox 5, estaba en medio de una transmisión en vivo cuando se desató un tiroteo a sus espaldas.

McAdam reportaba la decisión de realizar de manera virtual la Convención Internacional de Cómics de San Diego por segundo año consecutivo por la pandemia, cuando a pocos metros de ahí se escuchó un tiroteo.

Lo que llamó la atención de los usuarios de redes es la tranquilidad con la que el reportero afrontó la situación y de hecho se refirió al tema diciendo «algo sucede cerca de aquí. Creo que tenemos un tiroteo en el que intervienen agentes».

Officer-involved shooting in the middle of my live report. Full story and footage on @fox5sandiego at 10 pic.twitter.com/aHZNpOBn17