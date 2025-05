Actualizado 16:38

Redacción Teleamazonas.com I

Todo lo que debes saber del Giro de Italia que comienza el viernes 9 de mayo del 2025. La edición 108 de la competencia, una de las tres más importantes del ciclismo mundial, se inicia en medio de gran expectativa. Richard Carapaz, el crédito ecuatoriano, busca ganar el Giro por segunda vez en su historia.

Además de Carapaz, del equipo EF Pro Cycling, otros de los grandes opcionados son el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) y Juan Ayuso, español del UAE Team Emirates. Egan Bernal de Ineos y Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) también buscan la gloria.

El Giro de Italia arrancará el viernes 9 de mayo, en Albania. En dicho país, habrá dos etapas más y luego, la competencia se adentrará en suelo italiano. Este año, una de las grandes atracciones es que en el último día de competencia -el domingo 1 de junio- el pelotón de ciclistas pasará por El Vaticano, en un homenaje al Papa Francisco.

Para ‘Richie‘, el Giro es una competencia especial y busca la manera de ganarla. «Es mi carrera, me preparé para poder ganarla nuevamente», dijo el corredor ecuatoriano antes de emprender su viaje a Europa. Como parte de su preparación, completó un campamento de 45 días en Carchi.

Three legendary climbs. A stage that can change everything. In 2025, the Giro returns to Sestrière for the 25th time.



👉 Swipe to discover all the curiosities about Stage 20 of the Giro d’Italia: Verrès – Sestrière (Vialattea)

.

Tre salite leggendarie. Una tappa che può… pic.twitter.com/5uZn5g7jQC