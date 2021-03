Truco de WhatsApp para hacer videollamadas desde la computadora

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea muy útil para comunicarnos con diferentes personas de manera sencilla y rápida

En esta época de pandemia la comunicación con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo se ha visto marcada por el uso dispositivos electrónicos y populares aplicaciones como WhatsApp

Sin embargo, la función para hacer llamadas y videollamadas solo es permitida desde dispositivos celulares y no en computadoras

«A lo largo de este último año, notamos un aumento significativo en el número de llamadas realizadas en WhatsApp, a menudo de conversaciones de larga duración. Durante la pasada víspera de Año Nuevo, rompimos nuestro récord de llamadas realizadas durante un solo día, con 1.400 millones de llamadas y videollamadas, explica la aplicación de mensajería en un comunicado publicado en el blog de la compañía.

Con este nuevo truco te enseñaremos como realizar llamadas desde tu ordenador . Lo primero que se debe hacer es descargar la aplicación WhatsApp Desktop en la computadora

Hecho esto, cuando abra sesión en la versión de la ‘app’ para ordenador, se encontrará con dos nuevos iconos, uno con forma de teléfono para las llamadas de voz y otro con forma de cámara para las videollamadas, al abrir una conversación con un contacto.

Para la conferencia solo tendrá que hacer ‘clic’ en uno de los dos y esperar a que el otro usuario responda.

