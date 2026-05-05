Cuenca: Alcalde denuncia estafa con cargos en el Hospital de Baños a cambio de dinero

El hospital de Baños de Cuenca abrió la postulación para vacantes en distintas áreas.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, denunció este martes 5 de mayo de 2026 una nueva modalidad de estafa en redes sociales.

Según dijo, se ofrecería supuestos cargos en el Hospital de Baños a cambio de pagos que alcanzan hasta los 2 500 dólares.

El burgomaestre indicó que los implicados utilizan páginas de Facebook y números de contacto para solicitar dinero bajo la promesa de “garantizar” un puesto en procesos de contratación pública, lo cual constituye un delito.

Presentan denuncia en la Fiscalía

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, donde se habrían entregado chats y audios como evidencia de cómo operan los presuntos estafadores.

De acuerdo con la información difundida, los sospechosos incluso piden a las víctimas trasladarse a otras ciudades, como Azogues, para realizar la entrega del dinero.

Llamado a la ciudadanía

El Alcalde advirtió que ningún proceso de contratación en instituciones públicas requiere pagos para asegurar cargos.

Además, recomendó a la ciudadanía no realizar transferencias ni entregas de dinero para un cargo en el nuevo hospital.