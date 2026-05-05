¿Cuándo vivirá Ecuador un nuevo feriado?; revise el calendario aquí

La ocupación hotelera durante el feriado por el Día del Trabajador se mantuvo alta.

Ecuador vivió un feriado de cuatro días por el Día del Trabajador. Por disposición del presidente Daniel Noboa, los días de descanso se extendieron desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de abril 2026.

Al ser un feriado obligatorio no recuperable, los trabajadores que tuvieron que trabajar durante estos días festivos tienen derecho a recibir un recargo del 100% sobre el valor de su hora habitual, según lo establece el Código de Trabajo.

Lo mismo ocurrirá con el próximo feriado nacional y las personas no tendrán que esperan tanto tiempo, pues los próximos días de descanso también serán en mayo de 2026.

Feriado por el Día del Trabajador generó USD 73 millones

Tras el feriado del 1 de Mayo, el siguiente asueto nacional será el 24 de mayo, por la Batalla de Pichincha, aunque como este año cae domingo se trasladará al lunes 25 de mayo.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

De acuerdo con la normativa vigente en Ecuador, varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo. Sin embargo, cuando coinciden con viernes o lunes, se mantienen en su fecha original.

Feriados que restan en 2026