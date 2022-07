Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, regresó este martes a Washigton para hacer varios pronunciamientos. A la capital estadunidense no había vuelto desde que salió del cargo, el 20 de enero de 2021, repudiado por la mayoría de políticos del país tras el asalto al capitolio y su afán de aferrarse al poder.

Trump repitió afirmaciones falsas sobre un supuesto robo de las elecciones en 2020, cuando Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos. Además insinuó una posible vuelta al poder: «Siempre digo que me presenté la primera vez y gané. Luego me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Conseguimos millones y millones de votos más. ¿Y saben qué? Eso va a ser una historia durante mucho tiempo. Qué desgracia fue. Pero puede que tengamos que hacerlo de nuevo. Tenemos que enderezar nuestro partido. Tenemos que enderezar nuestro país. Lo teníamos allí. Lo tuvimos”, dijo el magnate.

Lejos de un multitudinario mitin, el exmandatario lanzó su discurso en el America First Policy Institute (Instituto de Política EEUU Primero, o AFPI). Sus declaracions llegan en medio de una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. La insurrección se produjo por el rechazo de Trump a los resultados de los comicios.

En su intervensión, Trump también apeló a la creciente preocupación ciudadana por el aumento de robos, atracos y asesinatos en Estados Unidos. Señaló a las ciudades dirigidas por demócratas y dijo que en estas se están disparando los registros de criminalidad. «Nuestro país está sufriendo una humillación histórica tras otra en el escenario mundial. Y luego en casa, nuestros derechos y libertades más básicos están totalmente bajo asedio. El sueño americano se está haciendo trizas», dijo el expresidente, recogido por la agencia EFE.

Con información de | Euronews/EFE