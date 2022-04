Ucrania denuncia el robo y la destrucción de equipos en central de Chernóbil

Las autoridades ucranianas han denunciado el «saqueo» y la destrucción de equipos en la antigua central nuclear de Chernóbil, que estuvo ocupada por tropas rusas hasta el pasado 31 de marzo, según informó hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Esta agencia de la ONU señaló en un comunicado que las autoridades ucranianas han informado de daños en los laboratorios de análisis de control de las radiaciones de Chernóbil e indicó que las instalaciones «fueron destruidas y los instrumentos analíticos robados, rotos o inutilizados de alguna manera».

Además, el OIEA recuerda que ya el pasado mes Ucrania informó de que el laboratorio central de análisis de la localidad de Chernóbil había sido «saqueado»; y que no podía confirmar la seguridad de sus fuentes de calibración ni el estado de las muestras medioambientales allí almacenadas.

Según las autoridades, entraron en una zona de almacenamiento y robaron 133 sustancias altamente radiactivas.

«Incluso una pequeña parte de esta actividad es mortal si se maneja de forma poco profesional», dijo la agencia estatal de gestión de la zona de exclusión que rodea la antigua central nuclear.

#Ukraine carried out the first staff rotation at the #Chornobyl Nuclear Power Plant in three weeks, it informed the IAEA today. @rafaelmgrossi said: "A lot of work remains to return the site to normality." https://t.co/8dJQCFY8Mt pic.twitter.com/fJEi7edD42