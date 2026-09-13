¡Atención! Cierres viales en Quito por el incendio forestal en La Vicentina y el Itchimbía 

El Cuerpo de Bomberos de Quito trabaja en la zona del incendio en La Vicentina.

El incendio forestal registrado en las laderas de una quebrada que conecta los sectores de La Vicentina e Itchimbía, en el centro norte de Quito, ha movilizado de emergencia al Cuerpo de Bomberos de Quito y al personal de socorro en la zona centro-norte de la capital. Varias instituciones están activas en el lugar.

Ante la emergencia, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementó un operativo de control y restricción vehicular para salvaguardar la integridad de los conductores y facilitar la movilización de motobombas y tanqueros.

Los cierres viales afectan principalmente tramos clave de la avenida Velasco Ibarra, conocida como la vía Oriental, afectando la fluidez vehicular desde los pasos elevados cercanos al puente de La Vicentina hasta los accesos al parque Itchimbía.

El flujo vehicular en el sector está restringido debido al bloqueo de carriles y a las desviaciones ordenadas por los agentes civiles de tránsito.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que evite transitar por el perímetro comprendido entre el sector de Las Orquídeas, El Dorado y La Vicentina baja, ya que los trabajos de socorro continuarán de forma intensa hasta controlar completamente la reactivación de focos de calor.

Para los conductores que se desplazan desde el sur hacia el norte o que buscan conectar con el centro histórico y los valles, las autoridades sugieren tomar rutas alternativas como la avenida 12 de Octubre, la avenida Gran Colombia o el túnel Guayasamín.

La utilización de estas arterias secundarias permitirá descongestionar el área de operaciones de los socorristas y evitar cuellos de botella en los accesos a la vía Oriental.

Además de las afecciones a la movilidad, las condiciones meteorológicas y las ráfagas de viento han expandido el humo y las cenizas residuales hacia barrios colindantes del hipercentro.

Las instituciones de control recomiendan a los residentes de La Vicentina, Itchimbía y Guápulo mantener las ventanas y puertas de sus viviendas cerradas, así como utilizar mascarillas o cubrirse vías respiratorias si deben permanecer en espacios abiertos cerca de la zona afectada.

El Municipio de Quito mantiene activo su puesto de mando unificado para evaluar constantemente el nivel de contención del fuego y actualizar el estado de las vías restringidas. Se insta a la población capitalina a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y de las cuentas informativas de la AMT para conocer en tiempo real la reapertura progresiva de los tramos cerrados.