¿Cómo proteger la salud ante el humo de incendios forestales? Recomedaciones de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Quito y la Alcaldía Metropolitana han difundido una serie de medidas de precaución orientadas a reducir el impacto del humo en la población frente a la presencia de incendios forestales en la capital.

Estas directrices buscan salvaguardar el bienestar físico, especialmente el de los grupos más vulnerables, ante el deterioro de la calidad del aire generado por las llamas en los alrededores de la ciudad.

Entre las primeras disposiciones de aislamiento para las viviendas, las autoridades sugieren mantener cerradas puertas y ventanas con el fin de evitar que las partículas contaminantes ingresen al hogar.

Asimismo, recomiendan el uso de toallas húmedas colocadas en los resquicios e intersticios debajo de las puertas y aberturas de las ventanas para sellar posibles filtraciones de humo hacia los espacios interiores.

Para contrarrestar los efectos colaterales de la humareda dentro de los inmuebles, el organismo de socorro aconseja humidificar los ambientes utilizando recipientes con agua o aparatos humidificadores. Esta acción ayuda a mitigar la sequedad ambiental producida por el humo y las altas temperaturas, facilitando una respiración más limpia para las personas que permanecen resguardadas en casa.

La protección de los grupos prioritarios constituye otro pilar fundamental del protocolo. Se insta a ubicar a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o condiciones de vulnerabilidad en las áreas más seguras de la casa, priorizando aquellas habitaciones que tengan una menor exposición y entrada de aire contaminado.

De igual manera, como medida de barrera física directa, se instruye a la ciudadanía al uso de mascarillas quirúrgicas, haciendo un énfasis particular en las personas vulnerables si deben salir o exponerse a concentraciones de humo. Esta recomendación complementa la suspensión temporal de actividades físicas y de recreación al aire libre hasta que las condiciones climáticas y la calidad del aire mejoren.

Por último, el comunicado contempla el cuidado integral de los animales de compañía. Las autoridades exhortan a la comunidad a mantener a las mascotas dentro del hogar y suspender temporalmente los paseos en exteriores, previniendo así que la inhalación de gases y cenizas afecte las vías respiratorias y la salud general de las mascotas.