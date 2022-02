UEFA sacará la final de Champions de Rusia

La UEFA no organizará la final de la Liga de Campeones de esta temporada en San Petersburgo tras la invasión de Rusia a Ucrania, según ha podido saber The Associated Press.

El comité ejecutivo del órgano rector del fútbol europeo sostendrá el viernes una reunión extraordinaria para discutir la crisis geopolítica, en la que se espera que se confirme el cambio de sede del último partido de su competición estelar, previsto para el 28 de mayo, dijo una persona conocedora del proceso el jueves. La fuente habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

La UEFA confirmó que la reunión está prevista para las 0900 GMT del viernes.

“En vista de la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del comité ejecutivo (…) para evaluar la situación y tomar todas las medidas necesarias”, afirmó la entidad en un comunicado.

Los patrocinios son replanteados

La federación ucraniana de fútbol emitió un comunicado en el que pidió el cambio de sede de la Champions y que se orden la suspensión de todos los clubes y selecciones rusas de las competiciones.

El gobierno británico y grupos de aficionados habían solicitado a la UEFA que el partido no se disputase en San Petersburgo, cuyo estadio está patrocinado por el gigante energético estatal ruso Gazprom.

La compañía también patrociona al Schalke, pero el club de la segunda división de Alemania anunció el jueves que había retirado del logo de Gazprom de sus camisetas.

El acuerdo de patrocinio de la UEFA con Gazprom también fue cuestionado en una semana que el logo de la compañía fue exhibido en los partidos por los octavos de final de la Liga de Campeones.

La dirigencia de la UEFA se había abstenido a tomar una decisión sobre la final de la Champions hasta que Rusia inició el jueves una ofensiva contra ciudades y bases militares en Ucrania, movilizando tanques y tropas por la frontera.

Rusia es acusada de romper la Tregua Olímpica

El Comité Olímpico Internacional se pronunció para “condenar duramente el rompimiento de la Tregua Olímpica por el gobierno ruso”, apenas días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. La tregua tiene como fin permitir el traslado de los atletas durante los Juegos y, a largo plazo, promover la paz mundial. Abarca hasta el final de los Juegos Paraolímpicos, que serán inaugurados el 4 de marzo.

Por su parte, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) dijo que estaba en conversaciones con las autoridades deportivas en Ucrania y Rusia mientras sus equipos se preparan para viajar a China para los Paralímpicos de Invierno.

Mire también

«Vladímir Putin debe entender que la alianza atlántica también es una alianza nuclear. No diré más» https://t.co/p9roTNkHt2 pic.twitter.com/Pe6qMz4D9T — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 24, 2022

“El CPI está dialogando con los Comités Paralímpicos ucraniano y ruso” antes de la cita paralímpica de Beijing, dijo la institución en un comunicado enviado por correo electrónico. “Como organización políticamente neutral, la atención de CPI sigue puesta en los próximos Juegos y no en la situación actual”.